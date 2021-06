Tras la polémica desatada por la propaganda en favor del Partido Verde Ecologista de México (PEM) que realizaron diferentes personalidades del entretenimiento, el actor Sebastián Rulli se manifestó en contra de quienes optaron por participar de ello, mientras que la conductora Galilea Montijo defendió dicha postura y destacó la postura extranjera de Rulli.



«Yo adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar en un país que no es el tuyo, ¿no? (…) Es como si yo me voy a Argentina y me pongo a hablar de la política argentina, pues no le sé», dijo Montijo al ser cuestionada al respecto.

Así, ante la aparente discriminación, el famoso no se quedó callado y arremetió en contra de la conductora del programa Hoy de Televisa. «La respuesta habla por sí sola. El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual», expresó y agregó que «para que este país realmente cambie y se combata la corrupción, hay que empezar por cambiar este tipo de actitudes en cada uno de nosotros».