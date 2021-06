Fernanda Moreno, conocida como Fershy de Acapulco Shore, fue una de las influencers que compartió propaganda política en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y admitió que se trató de una campaña comercial, por la que recibió 10,000 pesos.



El domingo, en medio de las elecciones más grandes de la historia en México, diversas personalidades destacadas del entretenimiento nacional fueron blanco de críticas y señalamientos, por compartir mensajes, por medio de sus redes sociales, en favor de dicho partido, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó un comunicado oficial en el que ordenó el retiro de «cla campaña de propaganda del PVEM a través de ‘influencers’».



Durante un live de Instagram en su cuneta, tras la polémica desatada por mensajes como el suyo, Moreno sostuvo que no se trató de una «campaña millonaria como están diciendo por ahí, en realidad fueron 10,000 pesos o al menos eso fue lo que se me pagó a mí».



Además, justifico su actuar al hablar de los gastos que debe cubrir. «Yo pago mis impuestos. El ser influencer también es un trabajo, también tengo que pagar una renta, sí, la peda no se paga sola, mis viajes no me los paga nadie, de verdad una disculpa, estoy decepcionada de mí, yo no sabía qué era, soy ignorante del tema», aseguró.

10 mil pesos le pagaron por violar la ley y hacer campaña en plena veda electoral por el Verde. 10 mil pesos. En eso se vendieron algunos ‘influencers’



Finamente, a su disculpa agregó el señalamiento de no haber pedido a nadie que votara por algún partido y limitarse dar un mensaje.