La conductora y actriz Galilea Montijo rompió en llanto frente a las recientes acusaciones que se han hecho en su contra, por presuntamente haber sostenido una relación amorosa con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Acusaciones que negó junto con el deslindo del caso de Inés Gómez Mont.

La presentadora aseguró que está cansada de los ataques en su contra y pidió que paren, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Luego de saberse las acusaciones en su contra que aparecen en un libro de la periodista Anabel Hernández titulado ‘Emma y otras señoras del narco’.

«Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida», dijo.

Agregó: «He sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas ni de ningún otro escándalo. Seguiré trabajando como siempre con todo cariño, amor, alegría y profesionalismo para todos ustedes. Seguiré luchando por mi familia, mi felicidad y la de ellos (…) Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero, por supuesto mi familia a mi círculo social y a la empresa para que la que trabajo y me ha dado tanto».

La conductora del programa Hoy defendió a su esposo, Fernando Reina Iglesias, de supuestamente tener nexos con la familia de Inés Gómez Mont. «Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonathiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en un ningún otro Congreso (…) es integrante del Consejo directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión, y está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina (…) No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez», dijo Montijo.

Además, mencionó que su hermana Paola «salió de un lamentable e injusto proceso penal» con la ayuda del jurídico de Televisa. «A nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado», explicó. En este enlace puedes acceder al video.