La cantante Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, reveló que su abuelo, Enrique Guzmán, abusó de ella cuando era niña.



«Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso», dijo en entrevista a Gustavo Adolfo Infante.



«Un hombre muy asqueroso, muy abusivo (…) Me hizo cosas feas (…) Me manoseó… Desde los 5», agregó entre lagrimas.



«Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal (…) Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá… bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar emputada?», se le escucha decir a la también nieta de Silvia Pinal.

Por su parte, el cantante se pronunció en Twitter ante el señalamiento de su nieta, asegurando que le preocupa su falta de estabilidad mental.



«Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente», escribió.