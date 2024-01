Fallece Sebastián Bautista, reconocido influencer mexicano a los 23 años

En una impactante noticia que ha conmocionado a la comunidad digital, el reconocido influencer mexicano Sebastián Bautista, de tan solo 23 años, ha fallecido en un presunto accidente automovilístico. La trágica noticia se difundió rápidamente a través de las redes sociales, donde el joven tiktoker de Tijuana, México, contaba con una considerable audiencia de más de 108 mil seguidores.

Con un enfoque principal en temas de belleza y consejos de superación personal, Sebastián había construido una comunidad leal que hoy lamenta su repentina partida. La noticia fue confirmada por Diana Estrada, creadora de contenido y conductora del programa de televisión «La Venganza Extra» de MTV, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

En sus palabras desgarradoras, Estrada expresó el profundo dolor que siente por la pérdida de su amigo y colega: «Chiquis, no sé qué voy a hacer sin ti. Tú sabes cuánto te amaba. Me dejaste una herida muy profunda, sólo le pido a Dios que me dé fuerza para asimilar todo esto, porque la verdad me duele muchísimo».

A pesar de su deseo de expresar sus sentimientos, la afectada influencer admitió que en este momento no encuentra las palabras adecuadas para abordar la trágica muerte de Sebastián: «No puedo creer que ya no vas a estar aquí. Quisiera que esto no fuera real, que me contestaras las llamadas y me dijeras: ‘Ay equis, es broma, chiquis’. Tú sabes lo importante que eras para mí, no me dejes caer«.

La noticia del presunto accidente automovilístico que cobró la vida del influencer se dio a conocer a través de las redes sociales, donde se informó que ocurrió la noche del viernes 12 de enero. Según los informes, el vehículo tipo Razer de color azul en el que transitaba Sebastián se volcó en la Isla Altamura, Angostura, de la Bahía Santa María, Sinaloa.

Aunque en el perfil del influencer no se han proporcionado detalles adicionales sobre los eventos que llevaron a su muerte, la comunidad de TikTok ha expresado su deseo de esclarecer los hechos. La pérdida de Sebastián Bautista deja un vacío en la comunidad digital, y sus seguidores buscan respuestas ante esta trágica noticia.