Fallece el cantante Tony Bennett

El mundo de la música pierde a una leyenda: Anthony Dominick Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, falleció este viernes a los 96 años de edad, según confirmó su publicista de toda la vida, Sylvia Weiner, a CNN.

El carismático cantante estadounidense dejó un legado imborrable en la industria musical, siendo reconocido por su inconfundible voz y por éxitos como «I Left My Heart in San Francisco».

A lo largo de su larga trayectoria, Bennett impresionó a audiencias y colegas, cautivando a figuras como Bob Hope y Frank Sinatra. Su talento lo llevó desde actuar en vivo en MTV hasta hacer un cameo de dibujos animados en «The Simpsons». Además, grabó dos exitosos álbumes de duetos con la talentosa Lady Gaga.

Su pasión por la música se manifestó desde temprana edad, cuando a los 15 años ya sabía que su destino estaba ligado a la música. Su espíritu perseverante y su amor por el arte lo llevaron a brillar en la industria.

En 2021, Tony Bennett y su familia compartieron la noticia de que padecía la enfermedad de Alzheimer. A pesar de los desafíos, el ícono musical siguió ofreciendo su talento al público, compartiendo emocionantes duetos con Lady Gaga en una serie de conciertos en Nueva York.

Con canciones inolvidables como «Fly Me to the Moon» y «Steppin ‘Out With My Baby», Tony Bennett dejó una huella imborrable en la música y en el corazón de sus seguidores. Su legado perdurará como testimonio de su talento y dedicación a lo largo de los años. A Tony Bennett le sobreviven su esposa, Susan Benedetto, sus hijos, nietos y una admiración eterna de sus seguidores en todo el mundo.