Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, alertó a seguidores y medios de comunicación para no caer en el juego de un extorsionador, que la ha amenazado con supuestas fotografías de ella sin ropa.

La comunicadora detalló que la imágenes están visiblemente editadas; sin embargo, expresó su preocupación e informó que levantará una denuncia y, de ser necesario, llegará a juicio.

“Yo les quiero decir a las revistas que si quieren comprarlas, están comprando un material falso. Yo ya estoy tomando acciones legales; nos iríamos a juicio. Tengo cómo comprobar físicamente que no soy yo”, dijo Montijo. “A este señor le digo que yo no me presto a este tipo de cosas, desde los 14 años trabajo. Usted le tomó fotos a una niña de 14 años, en los detalles físicos se ve que no soy yo», agregó.