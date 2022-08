Recientemente una influencer y usuaria de Twitter conocida como “@Cigarrosdemiel”, quien responde al nombre de Miroslava Valdovinos, hizo explotar a los usuarios en indignación y molestia, cuando aseguró que contaba con más de 100 boletos disponibles para el Corona Capital, evento cuyos boletos se encuentran con lista de espera en Ticketmaster.

Una morra, digamos que se llama Miroslava Valdovinos, publicó que tenía boletos para el @CoronaCapital y que los podía vender en 3 pagos, dijo que el evento se los había facilitado, le preguntaron al festival, salió a desmentir y luego ella dijo que tenía la conciencia tranquila pic.twitter.com/2nZEClYprB — ALV Ticketmaster (@ALVticketmaster) August 24, 2022

El Corona Capital es un festival de música bastante cotizado, por lo que no es de sorprenderse que tras apenas el primer día de venta en línea de los boletos, las entradas se agotaran por completo en un par de horas.

Valdovinos ofreció al público boletos para asistir al evento en precios excesivamente altos, rondando incluso los 10,000 pesos, pese a la dura ola de críticas que recibió, aseguró que ya había vendido un estimado de 108 boletos. Además, sostuvo que propio festival la había hecho una especie de embajadora, compartiendo además fotos con las entradas en formato físico.

Lo que yo me pregunto es si es esto legal, si está permitido, y si alguna instancia del gobierno, ya sea @CdmxProfeco, @profeco, @SATMX, @FiscaliaCDMX, @SSC_CDMX piensan hacer algo o solo permitir este tipo de corrupción y dejarla operar impunemente solo por tener influencia. — ALV Ticketmaster (@ALVticketmaster) August 24, 2022

Sin embargo, cuando los usuarios de la plataforma cuestionaron al Corona Capital sobre el estado verídico de sus declaraciones, la cuenta oficial del festival no dudó en desmentirla, alegando que no existía ningún tipo de programa que le otorgara entradas a ninguna personalidad para reventa, pidiéndole además a los usuarios que no cayeran en fraudes.