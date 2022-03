De acuerdo con los abogados de la familia Fernández, «Televisa reconoció el domingo 13 de marzo ante un juez federal que sí estuvo oportunamente notificada de las medidas de autoridad federal, que les impiden transmitir la ilegal bioserie El último rey, el hijo del pueblo».

El fin de semana, un juez federal ordenó a Televisa la suspensión de la serie sobre Vicente Fernández. Además, solicitó que se deje de hacer uso de la voz o imagen del cantante.

«La falsedad con la que se condujeron ante la sociedad resulta inaudita. Claro que estaban y siguen estando notificados de que no pueden transmitir su ilegal producto. El que lo estén haciendo, no obedece a que tengan el derecho de hacerlo», agregan en un comunicado.

Por su parte, la viuda del artista, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, lanzó un comunicado en el que expresó: «Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera’».

Tras el estreno, la noche del lunes, del primer episodio de la serie El último rey, basada en una biografía no autorizada del cantante Vicente Fernández, el actor Pablo Montero, quien interpreta al protagonista, aseguró que el trabajo realizado fue con mucho respeto.