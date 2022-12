La actriz Rebecca habló por primera vez de las complicaciones de salud que enfrentó hace unas semanas, por las que fue hospitalizada de emergencia. Detalló que una bacteria la atacó, pues se estaba comiendo parte de su pulmón, por lo que estuvo intubada.

La famosa detalló que estuvo intubada varios días: «Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado. Me salvaron».

«Yo estaba grabando mi novela, ya llevábamos 3 meses yendo y viniendo de Los Cabos, muchos viajes y yo creo y los doctores creen, me fui a hacer un chequeo al hospital y yo creo que ahí agarré la bacteria. Seguí trabajando y ahí me empecé a sentir mal, caminaba y era un cansancio brutal. Uno luego dice: ‘no es nada, al ratito se me quita’ y estaba en plenos llamados», agregó.