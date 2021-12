La actriz y cantante Lucía Méndez protagoniza un video que se ha viralizado en redes en las redes sociales, durante la últimas horas, pese a que fue publicado des octubre pasado, en el que un error a la hora de hablar del vino ha causado varias risas.

Lo que ocurrió fue que confundió la uva tempranillo con el tiempo, durante una entrevista con Matilde Obregón. Méndez contó que hacía ejercicio con una bicicleta estática para seguir activa durante esta pandemia, pero que tamnién decidió comenzar a beber.

«Me asomo por el ventanal de mi comedor y veo a México vacío, sin nadie, un día medio nublado y ¡ay comadre!, que me pongo un cuete de buro. Tú sabes que yo no tomo. Empecé a tomar como tres, cuatro copas de vino tinto: ´Un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás´», dijo Lucía Méndez.

Agregó: !Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte». Ante ello, la periodista comentó que seguramente se trataba de un ‘tempranillo’, a lo que Méndez respondió: «Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale». En este enlace puedes ver el video original.