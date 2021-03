«La última vez que hable con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó», compartió la actriz y cantante Dulce María sobre su relación con su excompañeros y excompañeras de la agrupación RBD.



A finales del año pasado la agrupación anunció un su reencuentro para un show especial, en el que tanto Dulce María como Alfonso Herrera no formaron parte. En el caso de la primera, la negativa a participar se debió a que no quería exponer a un contagio de COVID-19 a los integrantes de su familia, principalmente a su hija recién nacida.



La cantante aseguró que e no estaba arrepentida de no haber participado, ya que primero estaba la seguridad de su familia, pero del que quedó sorprendida por la falta de apoyo de la agrupación.

«Yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí (…) de ahí la verdad es que no, no he sabido, no he podido hablar con esta cercanía», agregó.