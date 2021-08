Luego de que la familia de Sammy Pérez, comediante que murió recientemente por la COVID-19, y el actor y productor Eugenio Derbez aseguraran que Zuleica Garza, prometida del primero, había desparecido ante el delicado estado de salud de Pérez, la mujer reapareció y negó las acusaciones en su contra.



En entrevista para Multimedios, Garza dijo, en medio del llanto, que no ha huido y ni tiene acceso a las cuentas bancarias. Además, compartió un video para mostrar que ella presuntamente entregó las tarjetas bancarias a los familiares de Sammy Pérez.



Aseguró, que si tuvo que aislarse fue por la COVID-19, en seguimiento a las recomendaciones médicas y señaló como injustas las declaraciones y críticas de Eugenio Derbez en su contra sin conocerla.



«Buenas noches, la verdad que estoy destrozada, primero quiero aclarar dos cosas: Yo no he huido, no me he escondido, aquí estoy en Colima. El sobrino de Sammy Pérez, Daniel Pérez y Jessica Pérez han dicho de mí muchas cosas; que yo me fui con las cuentas bancarias, ahí está el video donde les envié las cosas, no lo abandoné, estuve en aislamiento como me dijo el doctor», dijo en entrevista telefónica.



«Si estoy diciendo todo y dando la cara es porque ya no aguanto, están destrozando a un niño y a mis padres, no me parece justo que estén haciendo todo esto con nosotros. No me importa que me destrocen a mí, sé la realidad, tengo las pruebas, tengo mensajes, tengo videos y todo. Lo que hacen conmigo no me importa, pero están destruyendo a mis hijos, tengo una hijo de 8 y una hija de 16 años», agregó.



Aquí el video de la entrevista: