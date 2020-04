Walt Disney Co lanzará la película épica de acción «Mulan» en los cines en julio y «La Viuda Negra» de Marvel en noviembre, dijo el viernes la compañía, que ha estado reprogramando estrenos que debió postergar por el brote global de coronavirus.

Entre otros cambios, Disney pospuso un año el lanzamiento de un nuevo filme de «Indiana Jones» a julio de 2022, agregó en un comunicado.

Las salas de cine de todo el mundo han estado cerradas y la producción de películas se ha detenido para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus.

Los estudios de Hollywood esperan que los cines reabran a fines de julio. Disney fijó el estreno de «Mulan», cuyo lanzamiento estaba previsto para marzo, para el 24 de julio.

Paramount Pictures, de ViacomCBS Inc, postergó la llegada a las salas de la nueva película animada «SpongeBob» para el 31 de julio y Warner Bros, de AT&T dijo que planeaba lanzar «Wonder Woman 1984» el 14 de agosto.

«La Viuda Negra», protagonizada por Scarlett Johansson, fue reprogramada para el 1 de mayo durante la exitosa temporada del verano boreal, tradicionalmente el período más lucrativo de Hollywood en los cines. Pero ahora se lanzará el 6 de noviembre, una fecha que se había reservado para «The Eternals», de Marvel.

Disney movió «The Eternals» al 12 de febrero de 2021 y pospuso otras películas de Marvel unos meses. «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» fue reprogramada para el 21 de mayo de 2021, seguida de «Doctor Strange and the Multiverse of Madness» el 5 de noviembre de 2021, y «Thor: Love and Thunder» el 18 de febrero de 2022.

El debut de «Jungle Cruise», una película de acción en vivo protagonizada por Dwayne Johnson y Emily Blunt, se postergó para el 30 de julio de 2021.

Información Reuters