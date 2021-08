Alan Serna, productor de televisión, fue detenido acusado de violación, contra una modelo que acudió a un casting falso organizado por él.

De acuerdo con lo reportes, el sujeto organizó una supuesta audición para una serie del canal de televisión por cable de la empresa Walt Disney, donde agredió sexualmente a una modelo, quien interpuso una denuncia contra ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (CDMX), instancia que logró su captura.



Por medio de un video YouTube, la joven identificada como Tabbatha Buerón relató lo que habría ocurrido el pasado 21 de enero, luego de el productor la contactó un día antes del supuesto casting.

«Yo me emocioné mucho porque es una de las cosas que siempre he querido hacer, vi la oportunidad y no dudé en tomarla. Alan Serna me contactó y me dijo que tenía el perfil de una de los personajes de la serie», relató la joven.

Así, Tabbatha acudió a una cita en un restaurante en la zona de Toreo de Cuatro Caminos, el hombre la trasladó en un automóvil hacia las supuestas instalaciones de Disney.

El sujeto ha participado en las producciones de Casi Divas, El Estudiante, Capadocia y XY.