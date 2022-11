La actriz Cynthia Klitbo reveló para el reality show “Secreto de Villanas” que su infancia fue una época difícil en la que vivió maltrato y olvido. Reveló que incluso llegó a ser vendida por su propia madre a un completo extraño.

“Yo iba a hacer un disco y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz. De pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”, dijo.

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron (…) yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, agregó-

Confesó ante las cámaras que luego de que su padre muriera, su madre la llevó a vivir a Brasil y ahí tuvo que adaptarse a convivir con tíos y familiares a los cuales no conocía ni tampoco congeniaba.

Relató que cuando su madre empezó a salir con un brasileño, ella comenzó a hacer un derroche del dinero que les había dejado su padre. Tanta era la felicidad de su madre, que el desfalco creció hasta volverse casi insostenible, pero como ella era feliz a su manera, no le preocupaban las consecuencias futuras.