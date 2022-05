El cantante Christian Nodal compartió, en su cuenta de Twitter, una conversación con Belinda, que habría tenido lugar en medio de la ruptura de su compromiso.

Nodal hizo público el mensaje, luego de que Belinda Schüll, mamá de la actriz, le dio «me gusta» a un comentario que calificó al cantante como «naco».

El cantante compartió la captura de la conversación junto al mensaje: «20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Dejénme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo».

«Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?», se lee en uno de los textos que le habría mandado Belinda.

En otro la actriz escribe: «Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa».

Continúa: «Y ya no voy a seguir así ni con tu gente. Ni con nada, sabía que esto iba a a pasar. Sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida».