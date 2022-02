Esta mañana se dieron a conocer las nominaciones para la edición número 94 de los premios de la Academia norteamericana, mismas en las que apareció el nombre del mexicano Carlos López Estrada, en la categoría de mejor largometraje animado con Raya and the last dragon, obra que dirigió junto al norteamericano Don Hall.

López Estrada, cineastas e hijo de la productora de telenovelas Carla Estrada, se enfrenta con su trabajo a títulos como Flee, Encanto, Luca y The Mitchells vs. The Machines.

Raya and the last dragon en un filme de Walt Disney Animation Studios, que se estreno en marzo del 2021; cuenta la historia de Raya, joven heredera que debe recolectar los pedazos de una pieza mágica para revivir a los dragones que en otro tiempo se sacrificaron para salvar a los humanos.

Al respecto, la famosa productora de Televisa reaccionó a la nominación de su hijo, por medio de sus redes sociales. «Hoy es un día especial, diferente con muchas emociones encontradas y un gran orgullo de saberte hijo mío nominado al Oscar con tu película Raya», escribió.