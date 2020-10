La boda de la actriz Ninel Conde, programada para este miércoles, en el Museo Casa de la Bola de la alcaldía Miguel Hidalgo, fue cancelada por intentar tener más de 50 invitados y no cumplir con los planes sanitarios establecidos por las autoridades.



«… hasta el momento no se ha autorizado la reapertura de salones ni jardines de fiestas para eventos (…) En caso de que el particular insista en realizar el evento en cuestión, se tomarán las medidas necesarias por parte de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Alcaldía para suspenderlo y proteger la salud de los habitantes de la demarcación» dieron a conocer las autoridades.





A principios de mes te informamos sobre el compromiso de la actriz y cantante, con Larry Ramos, tras volver de unas románticas vacaciones, cuando compartió imágenes del íntimo momento en el que, con una nota, se le propuso el compromiso.

