El cantante Justin Bieber informó en su cuneta de Instagram que un tema de salud lo obligó a posponer varios conciertos; por medio de un video mostró a sus seguidores que sufre parálisis facial en la mitad del rostro.

«Como pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt», dijo. Además, explicó de qué se trata el síndrome: «Un virus que atacó el nervio de mi odio y mis nervios faciales, y me provocó una parálisis facial».

«Como pueden ver, este ojo no parpadea, no puedo sonreír, mi fosa nasal no se mueve. Hay una parálisis total en la mitad de mi rostro», agregó.