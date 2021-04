Esta semana, la cantante Amanda Miguel la inició sorprendiendo al público con un cambió radical en su imagen, pues se despidió de su característica melena. En entrevista con Pati Chapoy, la intérprete ‘Él me mintió’ a pareció con un corte pronunciado.



«Al comienzo de la pandemia con mi hija. Ya tenía mucho tiempo que me quería cortar el pelo, estaba muy cansada de mi pelo, ya no era el mismo, no estaba tan lindo, ya no tenía brillo, estaba reseco», detalló.

Además, la noticia también la compartió por medio de sus redes sociales, acompañado por una serie de imágenes para dar muestra de su imagen actual.



«Quiero contarles algo, gracias a DIOS estoy SANA y rodeada de amor. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia cortármelo y dejármelo del color que ya tengo naturalmente. ¿Les gusta?», compartió en redes sociales.

«Estábamos sentadas hablando del pelo, de lo cansada que estaba, y mi hija me dijo: ‘Mamá, hace mucho tiempo que te quieres cortar el pelo ¿por qué no te lo cortas?’. Y en ese momento me vino un: ‘Sí, ahora’. Me metí a bañar, me desenredé el pelo, que me costaba muchísimo, hice una cola y pasó la tijera», agregó sobre el momento en que tomó la decisión.



