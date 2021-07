La cantante Alejandra Guzmán compartió en redes sociales cómo se quedó varada en una avenida, mientras viajaba en su automóvil, en medio de las intensas lluvias que se vivieron en los últimos días en Ciudad de México (CDMX) y que provocaron inundaciones.



En sus redes sociales, Guzmán mostró imágenes del momento en que viajaba en su automóvil y el nivel del agua impidió al vehículo continuar avanzando. Además, en ellas se observa correr el agua sucia alrededor del auto.



«Look at this: estamos aquí atorados en una laguna, Emiliano (su chofer), mi comadre y yo», dice la cantante.



Señaló que elementos de seguridad salieron a su auxilio y les ayudaron a sacar el automóvil de la inundación con una grúa, pues al estar en medio de la avenida no dejaban pasar a nadie.



«Nos va a jalar una grúa, ¿cómo ves? Hay como mil policías y no dejamos pasar a nadie, ahí están todos parados, mira. Ya destaparon las coladeras. Ahí están destapando una coladera», agregó.