La actriz Laura Pons acusó a Arturo Macías, mejor conocido como el Turry, de abuso sexual, cuando era menor de edad.



«Tuve un abuso sexual de parte del locutor Arturo Macías. Mi familia y yo lo conocimos en un evento de XV años (…) En cama me empezó a abrazar, a tocar, saca el condón y me dice ‘Ahora sí quítate todo’. Pero yo no me quité nada», comentó en entrevista a Ventaneando.

El locutor y actual voz off del programa Hoy se defendió de las acusaciones que se hicieron públicas; sin embargo, el programa matutino de Televisa decidió suspenderlo hasta que su situación se aclare.

«Lo que comentan de mí es falso, yo respeto mucho a las mujeres en todo momento», escribió Macías en su cuenta de Instagram.