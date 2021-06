El actor español Martín Bello, quien interpreta a Tito, en la serie de Luis Miguel, dio a conocer que sufrió lesiones y moretones debido a una escena violenta con Diego Boneta, que se salió de control. Por lo que no descarta interponer una demanda contra este.



Medios especializados indican que el actor español buscará una «compensación económica» por los gastos médicos para las secuelas. «Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital», le dijo Bello a TV Notas.



Agregó que «esa noche no pude dormir del dolor». De acuerdo a Bello, la toma en cuestión se grabó en febrero del año pasado y fue repetida unas 10 veces.