Elon Musk: Proinmigrante pero contra quienes rompen la ley en la frontera sur de Estados Unidos

El magnate multimillonario Elon Musk, conocido por ser el fundador de SpaceX y propietario de Tesla y la red social X (anteriormente Twitter), expresó su posición «extremadamente proinmigrante» durante una visita a la frontera sur de Estados Unidos. En su visita a Eagle Pass, Texas, Musk declaró que el país debería abrir sus puertas a todos los inmigrantes «trabajadores y honestos».

Musk, originario de Sudáfrica pero residente en Estados Unidos, hizo estas declaraciones durante una transmisión en vivo en X, que fue recogida por el medio The Hill. Durante su visita, estuvo acompañado por el congresista republicano Tony Gonzales.

A pesar de su postura proinmigrante, Musk enfatizó su oposición a permitir la entrada de personas que «rompen la ley». También aprovechó la ocasión para criticar la situación en Nueva York, donde la llegada de un gran número de personas en los últimos meses ha desafiado a las autoridades locales.

🚨Elon Musk, desde la frontera en Eagle Pass, Texas, señala la importancia de cumplir la ley y frenar el flujo de inmigración ilegal, enfatizando en la necesidad de facilitar la inmigración legal. https://t.co/TDFafdp5x8 pic.twitter.com/uHlSZ28eih — 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗘𝗡 𝕏 (@noticiasenx) September 29, 2023

El empresario señaló que si Nueva York no puede hacer frente a esta situación, ninguna parte del país podrá. No obstante, Musk llegó a la frontera con la intención de proporcionar una visión directa y sin filtros de la realidad en la zona, aunque no buscó interactuar con los numerosos migrantes que esperaban ser procesados por las autoridades.

El representante republicano Tony Gonzales también tuvo la oportunidad de hablar durante la visita de Musk. Gonzales culpó a la Casa Blanca por no tomar medidas más contundentes para reducir la cantidad de cruces ilegales en la frontera sur.

El viernes pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que se realizaron cerca de 233,000 detenciones de migrantes irregulares a lo largo de la frontera con México durante el mes de agosto. Este número representó un aumento del 27 % en comparación con julio y la cifra mensual más alta del año hasta la fecha.