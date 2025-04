¡Yuawi volvió! El niño de Movimiento Naranja ahora cantando una rola de José José

“Movimiento naranjaaaa, movimiento ciudadanooo…”

¿Te acuerdas de ese morrito que no podías sacarte de la cabeza por semanas? ¡Pues reapareció! ¡Sí, él mismo! Yuawi López, el niño wixárika que se robó los reflectores en 2018 con su pegajosísimo jingle de campaña, volvió a dar de qué hablar… ¡y no fue por política esta vez!

Siete años después de aquel boom viral, Yuawi volvió a escena, pero ahora con más estilo, más voz… y más corazón. Esta vez no fue en una plaza política ni en televisión, sino en algo mucho más chido: un festival escolar.

Y no llegó con cualquier rolita, no, no… ¡se aventó El Triste de José José!

Así como lo oyes, ¡el morro se rifó una de las canciones más icónicas de nuestro Príncipe de la Canción!

El video lo compartió Jorge Álvarez Máynez —sí, el que quiso ser presidente en 2024— y cuenta que la mamá de Yuawi le mandó el clip, grabado durante el evento escolar.

La escena es digna de aplauso: Yuawi con su esmoquin negro, en medio del patio escolar, rodeado de sus compas, maestros y papás… y desde que suelta la primera nota, ¡se gana a todos! Gritos, aplausos, chiflidos y muchos celulares apuntándolo. Porque sí, cuando hay talento, se nota.

Atrás de él, un telón decía: “La música inspira, motiva pensamientos, despierta emociones y construye sueños”. Y vaya que lo hizo, porque durante casi cuatro minutos, Yuawi convirtió el atrio de su escuela en su propio Auditorio Nacional.

Por si ya no te acuerdas, Yuawi José de Jesús López Carrillo nació en 2009, allá por la sierra norte de Jalisco. Es parte del pueblo wixárika, también conocidos como huicholes, y desde chavito ha mostrado ese don musical que hoy sigue puliendo con pasión.

Como te has de imaginar, hay personas criticándolo, mientras hay otras que dicen que, Yuawi está creciendo, afinando su voz y dejando claro que no fue una estrella fugaz… sino una estrella que apenas va despegando, ¿qué opinas?