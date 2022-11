Los llamados creadores de contenido cada vez están en la búsqueda de retos para tener más likes y visualizaciones, pero lo que hizo esta Youtuber de Tailandia quizá fue muy lejos.

Phonchanok Srisunaklua es el nombre de la youtuber que subió un video en el que aparecía comiéndose un murciélago, si ese animal tan polémico a partir de la pandemia de COVID; en el video subido al canal llamado ‘Gin Zap Bep Nua Nua’ (comer picante y delicioso), se ve a la joven arrancando partes del animal en cuestión mientras lo acompaña en una salsa.

Al poco tiempo de haber subido el video la youtuber fue detenida en la provincia de Sakon Nakhon por la policía tailandesa y la acusaron bajo el cargo de ‘posesión de cadáveres de animales salvajes protegidos’ también de ‘delitos que violan la Ley de Delitos Informáticos’, obvio la gente en redes la criticaron fuertemente pues argumentan que aparte de poner en riesgo su salud estaba exponiendo al resto de la población a enfermedades que podrían causar incluso una nueva pandemia.

Según últimos reportes retiró el video de la plataforma y tuvo que ofrecer disculpas: «Lo siento mucho por todos… No creo que lo que hice haya sido imprudente, pero podría ser algo malo y me disculpo con todos los seguidores que están decepcionados conmigo… Lamento haberte hecho sentir mal por lo que he hecho… No sé si me perdonarás por lo que he hecho. Lo siento mucho, lo siento por la sociedad… Me equivoqué».

Si tienes estómago que te lo permita, este es el video del momento en el que se come el murciélago e incluso se escucha el crujir de la carne del mamífero.