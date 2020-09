La actriz María Antonieta de las Nieves, quien encarnó al entrañable personaje de «La Chilindrina», en la serie de «El Chavo», hizo tremendas declaraciones en un programa de TV en Perú, pues según la actriz de 69 años, tuvo sus «quereres» con el cantante Luis Miguel.

Según la que diera vida a personajes como “Doña Nieves” y “Maruja”, tuvo un amor fugaz con «El Sol», pero no solo eso, sino que él le había dicho que era su «amor soñado».

– «¿Te escapaste del hotel de Acapulco para pasear en yate con Luis Miguel?» preguntó el entrevistador-

– (PAUSA LARGA)… «La verdad es que sí» -contestó “La Chilindrina”

Según Ma. Antonieta, ella tomaba el sol (el de a deveras), en la playa y escuchó cómo le lanzaban piropos desde un yate.

Luego la Chilindrina abundó y siguió con el relato:

«Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y entonces me di cuenta que era de mí.

«¿Oye nena, tú sabes quién soy yo?», me preguntó (Luis Mi) y le respondí: No, tú sabes quién soy yo.

«Él me dijo ‘sí, eres ‘la chilindrina’, entonces yo le dije ‘sí, tú eres mi amor soñado»’

Y para que no quede duda, Ma Antonieta compartió la foto junto a Luis Miguel; «para que él no diga que no fui su primer amor», dijo.