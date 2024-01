Mamá elefanta se reencuentra con su bebé. ¡Los traficantes los habían separado!

Este es uno de los videos más tiernos que verás durante el día o quizá en la semana, pues es el hermoso reencuentro de una mamá elefanta con su cría.

Según medios de la India, el pequeñín paquidermo fue rescatado por un grupo de rescatistas de animales, que reportaron que el bebé contaba con cuatro o cinco meses.

Todo parece indicar que los causantes de la separación de madre e hijo, fueron unos traficantes, quienes lo habían sustraído de la manada en la Reserva de Tigres Anamali, en la India.

Cuando el elefantito fue encontrado, estaba deambulando en una propiedad privada, al rescatarlo, lo bañaron y posteriormente lo untaron con barro para eliminar el olor humano… «Esto significa que la madre y las tías le darán la bienvenida a la cría y reduce su ansiedad por cualquier huella humana», dijeron las autoridades.

Afortunadamente, cuando el pequeño fue reincorporado a su manada, fue aceptado y acogido de inmediato. El tierno momento fue capturado gracias a los drones de los rescatistas.

Here is the footage of the mother elephant and the calf which was recently reunited by the efforts of the Anamalai Tiger Reserve Team led by Range officer Manikandan & his team under the guidance of Field Director Ramasubramaniam IFS & DD Bhargav Teja IFS pic.twitter.com/ljgaDdo7pr

— Tamil Nadu Forest Department (@tnforestdept) January 4, 2024