¿Usas Duolingo? Piratas informáticos exponen datos de 2.6 millones de usuarios

El sitio CyberNews informa que la popular aplicación para aprender lenguajes sufrió una filtración:

«Duolingo, la popular aplicación de aprendizaje de idiomas, ha expuesto a algunos de sus usuarios en línea. Los datos extraídos de 2.6 millones de personas, que estuvieron a la venta en enero, ahora están disponibles en el mercado de cibercrimen BreachForums. La API abierta permite extraer más datos», informó.

A Threat Actor identified a bug in the Duolingo API. Sending a valid email to the API returns generic account information on the user (name, email, languages studied).

They used an email list to assemble over 2.6m unique entries.

This will be used for doxxing.

— vx-underground (@vxunderground) August 21, 2023