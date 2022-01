Reacciones encontradas es lo que generaron las declaraciones del secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien en la conferencia mañanera, dijo que la COVID-19 a los niños les dura solo dos o tres días y que pueden salir adelante con el uso de té, paracetamol y VapoRub.

«Les dura a los niños dos o tres días, y lo comentábamos, es tan solo con tés; no estoy señalando que es así de sencillo, con tés, con paracetamol, un medicamento que es muy bueno para eso y no es agresivo en otros tejidos y desde luego, la fluidez del medio caliente que esté, lo que usan las mamás, el VapoRub y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes», dijo.

El secretario también habló acerca del uso de los antibióticos y de que los médicos deben estar actualizados para el tratamiento de estos casos:

«Los médicos tienen que estar actualizados, primero para no hacer daño, no dar cualquier cosa de tratamiento, hay que tratar sintomáticos y teniendo la perspectiva médica estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestias en la garganta», agregó el titular de la Salud.

Este es el video con su declaración: