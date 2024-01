¿Te gustan las luchas? ¡La WWE se transmitirá por Netflix!

Es oficial, ya se podrá disfrutar de las luchas de la famosa empresa de lucha libre WWE, es decir, la World Wrestling Entertainment.

En un histórico acuerdo de la WWE y Netflix, fue la misma empresa de lucha que avisó por medio de sus redes sociales la gran noticia para los amantes de este gran espectáculo.

Según medios especializados, el acuerdo al que se llegó es por la nada despreciable suma de 5 mil millones de dólares, y esto dará derecho a Netflix de transmitir en su plataforma de videos las luchas de esa empresa por un lapso de 10 años.

En el comunicado de la WWE dice lo siguiente:

«Esto marca un cambio de programación importante ya que Raw abandona la televisión lineal por primera vez desde su creación hace 31 años. A partir de enero de 2025, Netflix será el nuevo hogar exclusivo de Raw en EE. UU., Canadá, Reino Unido y América Latina, entre otros territorios, y se agregarán países y regiones adicionales con el tiempo.»

WWE Raw is getting in the ring with Netflix!

Starting in January 2025, Netflix will exclusively stream WWE Raw in the US, Canada, UK, & Latin America. Every single week, all year long. https://t.co/4hiJ2bBpQG pic.twitter.com/i7lz1k80YL

— Netflix (@netflix) January 23, 2024