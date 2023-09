«Soy buena madre»: Mujer que le quitó la vida a hijas para fastidiar al ex

En 2018, Verónica Youngblood, de 38 años, fue arrestada por haber quitado la vida a sus dos hijas, Sharon Castro, de 15 años, y Brooklynn Youngblood, de 5 años.

Según las investigaciones, la tragedia sucedió en su propio departamento en Virginia. Lo que hizo la mujer fue darles unas pastillas para dormir y luego dispararles mientras estaban en la cama. Todo lo hizo para ‘castigar a su exmarido’.

Ron Youngblood, el exesposo de Verónica, dijo que la mujer les había dado gomitas con melatonina y luego los mató a tiros esa noche. ‘Todo lo hizo para castigarme’, comentó.

‘He sido una buena madre, pero algo pasó, no sé cómo explicarlo… Pero algo explotó en mi mente’, dijo la mujer al juez del Tribunal de Distrito del Condado de Fairfax a través de un intérprete de español antes de que se dictara su sentencia, la cual fue de 78 años y se dictó este pasado viernes.

Lo más trágico y triste es que una de las hijas, Sharon, no murió de inmediato por el disparo. Incluso pudo llamar al 911 y fue entonces cuando dijo que su madre le había disparado.

‘Los miembros del jurado quedaron tan traumatizados después de escuchar una grabación de la desgarradora llamada que preguntaron si podían recibir terapia’, dijo una fuente a medios locales.

El Daily Mail informa que mientras la hija agonizaba, la mamá llamó a su exesposo para decirle que lo odiaba y que le había disparado a las menores.

‘Ellas (las hijas) fueron una ‘palanca’ para ella, una ‘palanca’ para obtener lo que quería de mí… Ella obviamente sabía que ellas eran lo más importante en mi vida… Ella vio que no tenía más herramientas para usar contra mí, así que decidió deshacerse de ellas’, dijo el veterano de la Marina de 52 años al diario The New York Post.

Hoy, la mujer que a pesar de todo se considera una buena madre y que inicialmente se declaró «no culpable por razón de incapacidad mental», ha sido declarada culpable. Los fiscales del condado Fairfax solicitaron una sentencia de cadena perpetua contra la convicta y la catalogaron como una mujer maliciosa, egoísta y deliberada.