¡Sin una pierna y con muletas! Abuelo trabaja cargando muebles

No hay nadie que no haya escuchado la frase: ‘Es que no hay trabajo’, pero cuando alguien quiere aportar a la economía del hogar, no importan los obstáculos a saltar y los ve más como un reto.

Tal es el caso de un señor que fue captado trabajando para una empresa de mudanzas cargando muebles, pero ¡el señor usa muletas para poder caminar!, y por tal motivo, el video que se compartió de él, se volvió viral en redes sociales.

En el video se ve al señor cargando en su espalda pesados muebles, como una mesa por ejemplo, a pesar de sus limitaciones físicas.

No cabe duda que este hombre es un #MexicanoRifado que no se deja vencer por las circunstancias de la vida y las enfrenta con coraje y valentía; y ojo, hasta desafía a la física, pues sin usar las manos lleva la pesada mesa de madera en sus hombros y espalda, mientras la apoya en la cabeza. ¡Totalmente admirable!