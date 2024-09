Señora se enoja porque su hija ‘no salió bien en las fotos’ de XV años

Resulta que una madre indignada se hizo viral en TikTok, ¡y con razón!, pues acudió al estudio fotográfico que se encargó de capturar los XV años de su hija para reclamar por el resultado de las fotos.

La mamá no estaba nada contenta porque en las fotos su hija, según ella, “salía muy gorda”, y su hija, una chavita de secundaria, se puso a llorar al ver las imágenes.

La madre se enfureció y les dijo: “¿Cómo es posible que vean las fotos y no las editen? Mi hija está en secundaria y le hacen bullying, ustedes debieron ser más empáticos, hablarme antes o hacer algo para corregir las imágenes”.

Según la señora, la situación con su hija se volvió emocionalmente pesada, tanto que amenazó con no pagarles el trabajo completo.

“Fíjate que lo que pasa es que me entregaron ya las fotos de mi hija, las editadas… Sale muy gorda mija o sea así no está… Si están viendo las fotografías y saben que está mal mi hija por qué no las editan… Mi hija en cuanto las vio en cuanto se las hicieron llegar se puso a llorar. Estamos hablando de una chavita de 15 años que está en secundaria y le hacen muchísimo bullying, tú no te pusiste a pensar en que… yo creo que tú piensas y tienes sentido común de decir’ sale mal esta muchacha, vamos a hablar con la señora a decirle algo’ o sea mi hija se la ha pasado llorando y yo no te voy a terminar de pagar el servicio porque no me gustaron conmo se llevaron las cosas».

Pero aquí es donde se pone más interesante: La encargada del estudio le respondió con calma, argumentando que el trabajo ya estaba hecho y dijo: “Nosotros ya cumplimos con el trabajo, si usted gusta que le agreguemos la edición tendría un costo extra”.

¡Vaya lío! Y mientras, el debate sigue encendido en redes donde algunos defienden la postura de la mamá y otros la del estudio.