Se casó con un muñeco de trapo, ‘tienen 3 hijos’ y dice que la vida es complicada

Si pensabas que el mundo está medio loco, espera a que leas esto. No es que estemos juzgando, pero al parecer hay personas a las que se les ha zafado un tornillo o al menos eso parece.

Ya hace tiempo, la ‘tiktoker‘ Meirivone Rocha Moraes avisó que se había casado con un muñeco de trapo, llamado ‘Marcelo’. Por si no te enteraste en su momento, la ceremonia tuvo más de 200 invitados.

Ahora, Meirivone nos trae noticias pues dice que luego de haberse casado, su matrimonio tuvo tres frutos, es decir, tres hijos, y sí, adivinaste, los tres son de trapo y por ‘increíble que parezca’, ninguno es mitad carne y mitad trapo. Y aunque tienen poco de casados y tres hijos, resulta que ella y Marcelo tuvieron gemelas.

Volviendo al tema de la mujer, dice que se le ha complicado mucho la vida, pues eso de tener tres hijos y un marido le absorbe buena cantidad de tiempo de su vida, además que ‘con tanta familia’, los gastos son muchos y no es fácil cubrirlos.

Lo que llama de sobremanera la atención es que ella asegura que su marido es quien cubre los gastos fuertes de la casa, como renta, luz, agua, comida, ropa e incluso los gastos médicos.

¿Quieren algo más increíble aún?

Pues esta mujer jura, afirma que hace un tiempo llegaron a ella rumores de que el buen ‘Marcelo’ le era infiel.

Y no es que seamos machistas, pero seguro si le preguntamos a ‘Marcelo’, nos contestaría: «Yo no me he movido de aquí«… Si pudiera.