Se acerca ‘La Niña’. ¿Cuándo llega y cómo nos va a afectar?

Existe un fenómeno natural del cuál seguramente has escuchado hablar en notas o en redes, pero ¿qué es, qué significa?



Es el Dr. Alejandro Jaramillo Moreno, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien explica que es este fenómeno:



«La Niña es parte de un fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS)… Éste se divide en dos fases: la fase de El Niño, donde se presenta un calentamiento anómalo en el océano Pacífico, y la fase de La Niña, donde hay un enfriamiento anómalo en el mismo océano… La diferencia básicamente es que una fase es fría y la otra, caliente», dijo el investigador.



¿Para cuando se espera su llegada?



Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), hay un 55% de probabilidad de que La Niña se desarrolle entre el sexto y octavo mes del año:



“Los pronósticos más recientes indican una transición hacia el ENSO-neutral durante primavera 2024, con La Niña potencialmente desarrollándose durante el verano 2024. Aunque los pronósticos hechos durante la primavera tienden a ser menos confiables, hay una tendencia histórica a que La Niña siga los eventos fuertes de El Niño”.



Por otra parte, hay un 77% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle en otoño, por lo que veríamos sus efectos de septiembre a noviembre.



¿Qué efectos son los que podríamos observar con este fenómeno?



Siguiendo con las declaraciones del Dr. Alejandro Jaramillo Moreno:



“En las zonas donde La Niña favorece las sequías, las lluvias llegan con poca cantidad de agua y esta afectación se va alargando hasta el año que sigue… Entonces, este fenómeno perjudica a las poblaciones y ecosistemas que subsisten con base a la demanda de agua”.



Respecto a la problemática del agua, dijo:



“Por tanto, la falta de agua salpica a otras áreas como la agricultura. Si no hay agua, no se puede regar, y entonces hay falta de disponibilidad de productos que afecta no sólo el abastecimiento de comida, sino también el precio al consumidor. Igual, hay un aumento en los costos de los servicios de agua (pipas)”.



El punto aquí es que a cada estado le va a pegar de manera diferente, pues por ejemplo al norte del país podría provocar una sequía considerable.



«En el norte de México, ‘La Niña’ generó condiciones que favorecen la sequía: mucha de la humedad y la precipitación que llega a través de, por ejemplo, frentes fríos, deja de venir porque la circulación atmosférica empuja esos fenómenos más hacia el noroeste de los Estados Unidos, donde se vuelve mucho más lluvioso… Por otro lado, el sur de nuestro país se volvió un poco más húmedo«, declaró.



¿Cómo nos afecta el fenómeno de La Niña? – UNAM Global







Emiten alerta por “La Niña”… ¡llegaría en verano!