Qué horrible y espantoso se escucha el sonido cuando uno pisa una cucaracha, ¿verdad?; pues es algo similar a como se escuchó tu corazón, cuando tu ex lo pisoteó sin piedad; ¿y que me dices de escalofriante chillido de las ratas?, ¡exacto!, así se escuchaban tus gemidos debajo de las sábanas aquella noche en la que te cortó.

Pues ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto (dirán algunos), y esta podría ser la oportunidad perfecta para la dulce venganza, pues resulta que un zoológico de San Antonio, Texas, está organizando su primer evento llamado «Cry Me a Cockroach» (llórame cucaracha); en el que podrás por una módica suma, bautizar a uno de los insectos del mencionado Zoo, pero eso no es todo, ¡podrás ver ON LINE como la cucaracha es devorada por uno de sus depredadores! (inserte risa melévola aquí).

Ahora, que si no le ves a tu ex, cara de cucaracha, también podrás optar por hacer lo propio con una rata, la cual tendrá el mismo destino; ahora que pues, hay sus diferencias, porque por la cucaracha pagarías 5 dólares y por la rata 25, PERO OJO, hay restricciones, no podrás ponerle apellidos a los animales. (¡uy así que chiste!)

Y recuerda, que el último día para hacer los registros, será el jueves el 13 de febrero a las 6:00pm (hora local de Texas, EE.UU).

Bueno no es por intrigar ni amarrar navajas, pero acá te dejamos los enlaces en los que puedes lograr que «oficialmente», un ratón o una cucaracha se llame como tu ex, digo, por si no tienes nada mejor que hacer para este 14 de febrero.

Y acá podrás ver la trajnsmisión en VIVO https://www.twitch.tv/san_antonio_zoo

Esta es la página del zoológico con toda la info https://sazoo.org/valentine/