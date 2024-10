¡Pobrecito! Perrito comió cientos de ‘orbeez’ y expulsó un arcoiris VIDEO

Resulta que en la plataforma X, la que antes conocíamos como Twitter, se ha viralizado el curioso caso de un perrito que… ¡defecó miles de Orbeez! Sí, esas pequeñas pelotitas de hidrogel que se expanden al contacto con el agua. Todo empezó cuando el pobre can terminó en el veterinario de urgencia tras comerse una bolsa entera de estos juguetes.

«Los Orbeez son juguetes inofensivos si se usan con precaución, ¿no? Bueno, este caso demuestra lo contrario», compartieron en redes. Al perrito le tomaron radiografías y ¡oh sorpresa! Tenía su estómago lleno de estos objetos. Lo más impactante es que las bolitas que expulsó sólo representaban el 25% de lo que tenía dentro…el 75% restante tuvo que ser extirpado en una cirugía.

Según los veterinarios, las bolitas estaban secas cuando el perrito las comió, pero se hidrataron dentro de su cuerpo, haciendo que su tracto gastrointestinal se llenara de estos juguetitos.

Al parecer, el perrito tiene bajo peso, fue rescatado recientemente y está fuera de peligro.

¡Qué historia! Así que ya saben, mucho cuidado con los objetos pequeños y curiosos que puedan atraer la atención de nuestras mascotas.

Esto dice el post subido junto al video:

NEW: Dog poops out rainbow Orbeez after he apparently thought they looked like a good snack.

Orbeez expand when they are hydrated meaning they expanded while they were in his GI tract.

The dog was taken to the emergency room where an x-ray confirmed that there was a large… pic.twitter.com/rXIcXbPh9A

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 9, 2024