Tremendo agarrón en Twitter se dio entre dos de los personajes más conocidos al momento en los espectáculos en México, uno en la TV y el otro de YouTube: el Escorpión Dorado y el Capi Pérez.



Todo comenzó porque hace unos días Alex Montiel, quien da vida al Escorpión Dorado, publicó un tuit en el que se refería a la comedia Olímpica, es decir, la que se hace dentro de los programas deportivos de las Olimpiadas, en el que dijo: «La historia que construyeron Andrés Bustamante y Eugenio Derbez en olímpicos y mundiales dejó la vara tan alta que todo lo demás deja a desear. ¿Quién podrá estar a la altura de esas historias? Un reto que, aunque peligroso, suena muy atractivo».



El conductor de la resolana, contestó al tuit: «Tienes razón, la vara está muy alta, pero lo seguimos intentando compa, con muchos huevos y corazón. Quizás tu mi Alex Montiel seas quien esté a la altura de ese reto, pero para demostrarlo tendrás que dejar de criticar y ponerte a chambear».



«Lo he hecho desde mis plataformas independientes con millones de visitas generadas con todo mi esfuerzo (..) por otra parte, tú eres de lo más cabrón qué hay en TV, por eso siempre he hablado bien de ti, inclusive cuando ni te enteraste y por eso solo he ido a TV Azteca cuando tú me invitaste (…) creo que te tomaste personal el tuit, que lejos de ser una crítica fue una reflexión personal que compartí con la gente».



«Si te estuviera reventando podría hacerlo enmascarado y por el contrario te he invitado a todas mis plataformas desde hace años y hasta la fecha», agregó.



A lo que el Capi dijo: «Agradezco mucho la veces que has aceptado mis invitaciones y también todas la veces que me has invitado. También te agradezco las buenas cosas que haz dicho de mí. Simplemente respondí a la ‘reflexión’ que hiciste sobre mi trabajo y el de mis compañeros».



«Lo tomaste personal, jamás te mencioné ni a ti ni a tus compañeros (…) a quien mencioné fue a Bustamante y a Derbez, lo reitero, aún no se ha superado su historia (…) Ni con mis millones de visitas y recursos propios ni con los esfuerzos de las demás televisoras», dijo Montiel.

