El cantante Juanes publicó un video en su cuenta de Instagram para arremeter contra las redes sociales. Si bien dice que «odia» las redes, recalca que no a la gente.

«El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto (…) no odio a la gente, pero odio las redes sociales», dijo el cantante en el video. Así, encendió a las mismas y generó tremenda polémica.

«Todos los días es lo mismo, yo diciendo: ‘Qué me invento para’, no, estoy harto de eso, no quiero inventarme nada más, me valen las redes sociales», agregó el intérprete de A Dios le pido.

Además, señaló que su esposa, su mamá y sus hijos aman las redes sociales, pero si bien es cierto que de vez en vez entra a ver lo que sucede en ellas, no tiene tiempo para estar en el ‘chisme’. «Lo acepto, no puedo decir: ‘no me gusta chismosear’, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día pendiente qué es lo que hace todo el mundo, no me gusta», aseguró

Aquí te dejamos el video: