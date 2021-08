Miguel Luis, quien fuera pareja profesional de Sammy en varios programas, lanzó fuertes declaraciones sobre la pareja del fallecido Sammy.



«Esa mujer no le servía para nada, nada más se fue con ella a Colima para que le quitara la vida», dijo el amigo del actor. «¿Por qué ella no se fue al hospital si tenía el mismo problema? Ella también tenía COVID y no le pasó lo que a él», agregó.

Miguel Luis dijo también que a él no le gustaba que Zuleika fuera la novia de su amigo, «me da gusto que no se hubieran casado (…) no quiero saber nada de ella y espero que nunca le pase o le hagan a ella una jugadita como la que le hicieron a mi compañero», dijo.



Este es el video con las declaraciones: