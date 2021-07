Desde el inicio de la pandemia, la actriz Paty Navidad ha dado mucho de que hablar con sus declaraciones sobre las vacunas, cuando dijo que eran para volvernos robots; y sobre la COVID-19 comentó que era como una simple gripe. Así, levantó gran polémica, tanto que Twitter le cerró su cuenta, pero hoy, Paty hace lo suyo… en Instagram.

«A quien corresponda: no me he vacunado (…) ni me vacunaré (…) es un derecho, no una obligación y también es un experimento del que nadie se hace responsable, excepto quién decide vacunarse (…) Respeto los diferentes pensamientos y decisiones de los demás y de igual manera hago uso de mi derecho a elegir», dijo la actriz en su cuenta.



Aparte de comunicar que no se pensaba vacunar, habló sobre un certificado de vacunación, que al parecer algunas personas o empresas lo están pidiendo. «Pedir certificado de vacunación (..) para poder trabajar es violatorio, no debe ser utilizado como condicionante para contratar a alguien o para permanecer en el empleo, de ser así, esto sería una total violación a los derechos humanos fundamentales», agregó.