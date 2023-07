Mesera les impide salir porque dejaron ‘poquita propina’

Bochornoso momento protagonizó una mesera al ser grabada y exhibida en TikTok, luego de que impidiera que unos clientes salieran del local argumentando que habían dejado ‘poquita propina’.

Vamos por partes… ¿Qué es una propina?

La propina (del latín propinare, ‘dar de beber’) es una recompensa generalmente económica que se otorga como agradecimiento por un buen servicio y por el producto consumido. En la mayoría de los sitios, el cliente decide si da o no una propina y el monto de ésta.

En los últimos años en algunos países la propina se ha convertido en un pago obligatorio por algunos servicios. PERO… ¿es legal la propina?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señala constantemente en redes sociales,

boletines y medios de comunicación que la propina no es obligatoria. No obstante, algunos funcionarios señalan la necesidad de establecerlo puntualmente en la Ley Federal del Consumidor.



Regresando al tema de la mesera…



Todo inició porque a estos comensales se les ocurrió dejar solamente 100 pesos, por ese motivo la mesera les impide salir de una de las sucursales del restaurante Train Bistro en el que, supuestamente, la mujer trabajadora del lugar exigía que se le diera más propina.

«Dejamos 100 pesos de propina pero les pareció poco y no nos dejaban salir«, dice el texto del video.

En el mismo video se escucha decir a una de las clientas a empleada: «Según la ley ya no es obligatoria la propina»; y fueron las mismas clientas quienes pidieron la presencia de la policía para aclarar la situación, a lo que la trabajadora del lugar dijo (en tono de burla) ‘que ella les iba a completar‘.

A lo que una de las clientas contestó: «A mí tú no me haces favores, reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no… La propina no es a hue**».

¿Y qué dice el restaurante al respecto?

Train Bistro sacó un comunicado en el que dice:

“Las políticas de Train Bistro prohíben a todo nuestro personal pedir propina obligatoria a nuestros clientes… En caso de que algún colaborador la exija, no duden que se tomarán acciones inmediatas”.