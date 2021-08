Hace unos días se dio a conocer el fallecimiento de un bebé de 11 meses, por COVID-19, en Nuevo León, donde también se ha registrado el fallecimiento de un niño de tres años y el de una joven de 19.



De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, el pequeño, quien tenía síndrome de Down perdió la vida debido a complicaciones por la COVID-19, en una clínica del IMSS, al presentar inmunosupresión, que refiere cuando una persona reduce su capacidad para combatir infecciones y otras enfermedades.



«Tenía una inmunosupresión, Síndrome de Down y una afección cardiaca», dijo Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en el Estado.



En el caso de la joven de 19, destaca que no presentaba ningún tipo de comorbilidad.

«Otro paciente del sexo femenino de 19 años de edad, la gente piensa que los jóvenes no fallecen y ver morir a una jovencita de 19 años es algo muy dramático, es contra natura, contra la naturaleza, primero fallecen los abuelos, luego los padres y los niños, aunque no siempre es así (…) de todas las edades existen casos de personas que han fallecido», agregó el secretario.