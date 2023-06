Maestro de Torreón se rapó para apoyar a su alumno con cáncer

Un niño de Torreón, Coahuila, no quería asistir a tomarse la foto grupal de fin de cursos, porque le daba vergüenza salir en la foto sin cabello, y es que el niño está pasando por un tratamiento contra el cáncer, por lo que su maestro decidió hacer algo al respecto.

Al ver que el pequeño Gerardo, de 12 años se negaba a ir, el profesor Miguel Ángel Mogollón, de la escuela ‘Año de las Américas’ tomó una decisión: raparse para que su alumno no fuera el único sin cabello en la foto.

«Cuando lo invitamos a venir nos dijo que le daba vergüenza porque se le había caído el pelo y que no quería salir en la foto, tratando de convencerlo yo le sugerí que si yo me cortaba el pelo, que si yo me rapaba y estábamos pelones los dos, querría tomarse la foto, y aceptó, cuando me vio pelón me dijo ‘entonces sí me tomo la foto’, dijo el maestro.

Tiempo atrás, a Gera (como le dicen sus compañeros), se le diagnosticó leucemia linfoblástica, por lo que no puede acudir siempre a la escuela.

«Ser maestro también es orar y convencer a alguien de su fuerza y poder. Que acepte tomarse la foto de graduación haciendo a un lado la pena que le da por perder su cabello después de su tratamiento. ÁNIMO GUERRERO TÚ PUEDES… GRACIAS PROFE MIGUEL», fue el mensaje del profe en el video subido que te dejamos a continuación.

Estas son una de esas cosas que te regresan la fe en la humanidad. ¡Aplausos profe!