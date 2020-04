Sabemos que las cosas no están nada sencillas en el mundo, que la vida no es como la conocíamos y quizá no vuelva a ser nunca, y esta maestra es un claro ejemplo que, no hay que quedarse con los brazos cruzados; pues si bien, muchos maestros envían tarea a sus alumnos por internet, esta maestra fue más allá.

Sabiendo que sus alumnos no deben ni pueden salir y que algunos no contaban con internet, esta ejemplar profesora tomó las tareas y se fue hasta la casa de cada uno de sus discípulos para dejarlas y que puedan seguir aprendiendo.

«Mis alumnos no tienen internet y si tienen que comprar el paquete les cuesta. Algunos cuando tienen crédito me pueden mandar y otros no, se complica un poco», dijo la ejemplar maestra a un medio local de Argentina; y ojo, todavía deja un mensaje a los papás y alumnos para felicitarlos.

¡Aplauso a esta maestra!

«Dejando…en las tranqueras las actividades para mis alumnos… también necesitan una continuidad pedagógica y NO HAY INTERNET … Los felicito a mis alumnos y a sus padres !!!», dice el mensaje de la docente.

«Dos veces por semana, la «seño María» visita a sus estudiantes, que después le devuelven los trabajos para que ella los corrija», dice el texto que acompaña al siguiente video que habla de el acto de la maestra.