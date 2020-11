Triste y enjugándose las lágrimas, esta maestra rompió en llanto en un video que se ha vuelto viral, en el que hacía patente el total desinterés de sus estudiantes por aprender.

«Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé ni qué más hacer», dijo en su cuenta de Facebook la maestra Frances Sánchez, mejor conocida en el colegio como «Miss Mimi».

«A esta generación no les interesa aprender, punto», dijo profesora Sánchez, quien es la maestra encargada de impartir las clases de teatro en Puerto Rico, aclaró que el problema, no es el nuevo sistema de educación a distancia, el que llevan la mayoría de las escuelas en el mundo por la pandemia; ella cree que el problema son los alumnos, quienes están sin interés en aprender, desganados y cero comprometidos.

“Aquí existe una ley en donde los estudiantes si no van a la escuela, son reportados al Departamento de la Familia. ¿Dónde está esa ley actualmente? El gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social. Los maestros están abrumados, están que no pueden ya con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que detesté como estudiante, que es aquel (maestro) que si lo haces bien y si no también”, se le escucha decir en el video que les compartimos a continuación.