Luego de la polémica generada por uno de sus más recientes videos, el YouTuber e influencer conocido como ‘Luisito Comunica’ hizo un video sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), esto antes de salir en un vuelo.

En el video se ve a Luisito recorriendo las instalaciones del polémico AIFA de la CDMX y a los pocos días (si no es que horas) algunos medios lo comenzaron a tachar de ‘vendido’ luego de escuahrlo hablar positivamente del aeropuerto (incluso aseguró que el haber elegido ese aeropuerto le hizo ahorrar 30,000 pesos)

La gente en redes y algunos medios decían que su visita al AIFA no era casualidad y que era más bien una especie de comercial auspiciado por el llamado ‘gobierno de la 4T’

Y como era de esperarse el YouTuber ahora sale a defenderse, y lo que hizo fue un video corto en donde muestra una captura de pantalla con la conversación previa al vuelo, en la cual se puede ver que estaba chateando con su asistente viendo el tema del vuelo.

«Les voy a poner una evidencia, les voy a callar el perro hocico…De verdad no puedo creer que estoy llegando tan lejos de poner esta evidencia, pero aquí les va»

«Que se diga de mí que soy un vendido, me afecta personalmente, afecta mi carrera…Si después de esta evidencia que les acabo de dar me siguen diciendo vendido, ya no sé qué más hacer», se le escucha decir en su réplica.

Este es el video en el que Luisito Comunica responde a polémica sobre AIFA

Por cierto que LatinUs sacó un video sobre el tema de Luisito y lo compara con otro del chef Aquiles Chávez, ¿qué opinas?

Si no lo has visto, este es el video de la polémica, el cual ya llevá más de 2.5 millones de reproducciones en apenas 4 días.

Así es el nuevo aeropuerto de México: AIFA | ¿Es TAN MALO como dicen?