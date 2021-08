Hace unos días, te informamos sobre la polémica en torno a la selección mexicana de softbol que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego que encontraran sus uniformes en bolsas de basura dentro de la villa olímpica. Luego de ello, las jugadoras se han disculpado y han aclarado que no era su intención de faltarle el respeto al país ni a la bandera.



Por medio de las redes sociales de las jugadoras Dallas Escobedo, Anissa Urtez y Danielle O’Toole Trejo compartieron un comunicado al respecto, acompañado de imágenes.



«Lamentamos que las acciones de nuestro equipo hayan causado tanta decepción a nuestros seguidores en todo el país. Cada uno de los miembros de nuestro equipo, trabajó duro para ingresar a los Juegos Olímpicos y poder representar a nuestro país», expresaron.



Agregaron: «Nos enorgullece vestir los colores de México y dar esperanza e inspiración para otras jóvenes de ascendencia mexicana. No teníamos la intención de faltarle el respeto a nuestro país ni a nuestra bandera. No teníamos intención de ignorar lo que significa estar en los Juegos Olímpicos para tantos. Nos llevamos a casa todos nuestros uniformes de juego, ropa bordada y equipo de softbol -lo que podía caber en una maleta-. Entendemos que eso no es excusa para dar la impresión de desprecio por un evento tan histórico. Trabajaremos para hacerlo mejor y ser mejores».







Por su parte, la Federación Mexicana de Softbol había enviado un comunicado días antes en donde fijaba su postura.